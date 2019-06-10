شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشئون التركية: قمع أردوغان فى اسطنبول فرصة كبيرة لصعود المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير والمتخصص فى الشئون التركية، أن فرص فوز المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية، قوية بالرغم من إعادتها بسبب نظام أردوغان القمعى، لافتا إلى أنه من المتوقع لها أن تسيطر على الانتخابات فى اسطنبول بنسبة 85%، وهى نسبة أعلى مما حصلت عليها فى الانتخابات المرة الأولى.

وأضاف الخبير والمتخصص فى الشئون التركية، أن هناك غضب شعبى كبير من التصرفات التى يسير عليها النظام التركى، والقمع الذى يستخدمه ضد معارضيه، بالإضافة إلى أن هناك حالة عدم رضاء من حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان لممارسته غير الديمقراطية التى يواصلها فى تركيا.

وتابع بشير عبد الفتاح، أن قرار أردوغان بإعادة انتخابات البلدية فى اسطنبول، وحدت المعارضة جميعها، فكلهم وقفوا صفا واحد بجوار أكرم إمام أوغلو، والذى فاز فى المعركة الأولى، وهو ما سيعطى الفرص القوية للمعارضة التركية مرة أخرى رغم كل الممارسات الديكتاتورية التى يمارسها أردوغان، مؤكدا أنه فى حالة واحدة تخسر المعارضة، وهى أن يقوم نظام أرودغان بتزوير الانتخابات لصالح حزبه العدالة والتنمية، وهو ما سيكتب نهاية أردوغان للأبد.