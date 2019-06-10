محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن إجراء عملية الغسيل الدوري لشبكات المياه، الأمر الذي يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اليوم الاثنين.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الفترة التي تشهد انقطاع أو ضعف المياه تبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء.
وأهابت الشركة، بالمواطنين والمستشفيات وكافة الجهات المعنية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وحذرت من استخدام المياه خلالها لوجود زيادة في نسبة الكلور جراء علميات الغسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 6 ساعات.. "مياه القليوبية" تحذر المواطنين من وجود نسبة كلور زائدة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.