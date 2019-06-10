لمدة 6 ساعات.. "مياه القليوبية" تحذر المواطنين من وجود نسبة كلور زائدة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن إجراء عملية الغسيل الدوري لشبكات المياه، الأمر الذي يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اليوم الاثنين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الفترة التي تشهد انقطاع أو ضعف المياه تبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء.

وأهابت الشركة، بالمواطنين والمستشفيات وكافة الجهات المعنية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وحذرت من استخدام المياه خلالها لوجود زيادة في نسبة الكلور جراء علميات الغسيل.