البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.5% إلى مستوى 13981 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أمس الأحد، بنسبة 0.9% إلى مستوى 13911 نقطة، وسط اتجاه من المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

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