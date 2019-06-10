إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة الثانوية العامة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: أصيبت طالبة في المرحلة الثانوية العامة ببني سويف بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان الاقتصاد داخل لجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات في مركز الفشن جنوب بنى سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، الطالبة "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان إلى قسم الاستقبال بالمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. الجدير بالذكر أن لجان الثانوية العامة في محافظة بني سويف مجهزة بسيارة إسعاف تتمركز أمام اللجان ومجهزة بالوسائل الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة. ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لكل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.. للتفاصيل ( اضغط هنا

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