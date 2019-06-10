معدل التضخم السنوي يعود إلى الارتفاع خلال مايو ويسجل 13.2%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

عاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للارتفاع خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد شهرين من التراجع، حيث سجل 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الاثنين.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 1% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الفاكهة، واللحوم والدواجن، والأسماك والمأكولات البحرية، والحبوب والخبز، والملابس الجاهزة، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، والرحلات السياحية المنظمة، والوجبات الجاهزة.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

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ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.