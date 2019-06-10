"دعاء وقرآن وفيسبوك".. أولياء الأمور يدعمون الطلاب أمام لجان الثانوية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، تواجدًا مكثفًا من أولياء أمور الطلاب في محيط اللجان، للاطمئنان على أبنائهم.

واستغل عدد من أولياء الأمور فترة انتظارهم في الدعاء لأبنائهم وقراءة القرآن الكريم، بينما اكتفى آخرون بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة التعرف على مستوى الامتحان.

ويؤدي 5332 من طلاب الثانوية العامة الموزعين على 14 لجنة في محافظة بورسعيد، امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الأولى، ومادة الإحصاء خلال الفترة الثانية، في ظل تواجد مكثف من قبل قوات الأمن