بالصور.. تفتيش إلكتروني على أبواب لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

خضع طلاب الثانوية العامة أمام لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، للتفتيش بـ"العصا الإلكترونية" مع حجز الهواتف والحقائب، قبل الدخول إلى امتحان مادة الاقتصاد.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن امتحانات إتمام شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وبدأ الطلاب في التاسعة صباحًا امتحان مادة الاقتصاد ويستمر الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا، ثم يستأنف الطلاب امتحاناتهم بامتحان مادة الإحصاء في الفترة من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

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وتولى رجال الأمن تفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى اللجان عن طريق استخدام العصا الإلكترونية، كما رفض الأمن دخول الطلبة اللجان حاملين الحقائب والهواتف المحمولة، وجرى تجميعها في نقطة مؤمنة أمام كل لجنة امتحانية، فيما احتشد أولياء الأمور في انتظار أبنائهم بجوار مقار اللجان.

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية على مستوي المحافظة، لاستقبال 1505 طلاب، لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.