تركيا تعلن قصف منطقة "تل رفعت" السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش قصف منطقة تل رفعت الواقعة في محافظة حلب السورية.

وأفادت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ بأن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس الأحد، مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم لعناصر من "وحدات الحماية الكردية" على مواقع عسكرية تركية في منطقة شمالي سوريا.