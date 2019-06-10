إيران: الاتحاد الأوروبي فشل في إنقاذ الاتفاق النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
انتقدت إيران، الاثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب تقاعسها عن إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران، بحسب "سكاي نيوز".
ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله: "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي".
وندد ترامب بالاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما بوصفه معيبًا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دورها في صراعات منطقة الشرق الأوسط.
وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذه لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة نظام الملالي في المنطقة.
ووصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى إيران، أمس الأحد، في إطار مسعى أوروبي منسق للحفاظ على الاتفاق ونزع فتيل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.
وقال موسوي: "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي".
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