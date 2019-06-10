إخلاء متنزهين في كاليفورنيا بعد حريق غابات

قالت السلطات الأميركية إن حريق غابات في جنوب ولاية كاليفورنيا أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين، لكن لم تتعرض أي منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقاً لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس انجيليس، يوم الأحد، فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومتراً شمال غربي لوس انجليس، والتهم نحو 40 فداناً من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20 في المئة من قطره.

وقال أوليج بوليسكي قائد شرطة المقاطعة إن المنازل و المباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق.

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