كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهربين من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن المتهربين من الضرائب الذين يفشلون في إعلان ثروتهم ودفع الضرائب سيواجهون إجراءات قانونية.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، تحدث رئيس الوزراء الباكستاني، في خطاب بثه التلفزيون اليوم الاثنين، متعهدًا باتخاذ تدابير عقابية للباكستانيين الذين لن يكشفوا عن الممتلكات التي يمتلكونها أو المبلغ الذي يحتفظون به في البنوك في الداخل والخارج.

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وتعتبر تصرفات "خان" جزءًا من برنامج تم الإعلان عنه مؤخرًا للحصول على المتهربين من الضرائب لإصلاح طرقهم بحلول 30 يونيو. وتسمح لهم الحكومة بإضفاء الشرعية على ثروتهم من خلال دفع ضرائب بنسبة 4٪ على الأصول التي لم يتم الكشف عنها سابقًا.

ويتجنب معظم أصحاب الدخول المرتفعة في باكستان دفع الضرائب بالكامل.

منذ توليه السلطة في العام 2018، واجهت حكومة "خان" تحديات اقتصادية كبيرة. وتوصلت باكستان مؤخرًا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ 6 مليارات دولار.