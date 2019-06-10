كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تنسحب من العراق في العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، أن بلادها ستسحب جنودها من العراق في يونيو2020، ولكن مهمتها في أفغانستان ستستمر على الأقل حتى ديسمبر2020.

وتنشر نيوزيلاندا ما يصل إلى 95 فرداً من قواتها، ضمن مهمة بناء قدرات الشركاء غير القتالية في بلدة التاجي، أين تدرب نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك، قوات الأمن العراقية منذ 2015.

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وقالت أردرن في بيان: "قبل أربع سنوات أعربت نيوزلندا عن التزامها للحكومة العراقية ولقوات التحالف بتدريب قوات الأمن العراقية في التاجي، ورفع قدراتها لهزيمة ومنع عودة تنظيم داعش".

وأضافت "على مدار الإثني عشر شهراً المقبلة، ستكون نيوزيلندا قادرة على إكمال واتمام هذا الالتزام".

وأعلنت أردرن أن نيوزيلندا ستقلص عدد جنودها ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي، لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني من 13 إلى 11 فرداً.