كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يدمر مواقع للحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

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وأكدت المصادر، أن الغارات طالت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب منطقة باجة، ومواقع ف باب غلق، في منطقة شخب، بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الأحد.

وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة.