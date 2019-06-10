كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: حكومة هونج كونج لن تسحب مشروع قانون تسليم المجرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الريسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الاثنين، أنها ليست لديها خطط لسحب مشروع قانون مثير للجدل للسماح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي الصيني، بعد يوم من خروج حشود ضخمة لمعارضة الاقتراح، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكما نقلت وكالة "أ ف ب"، قالت كاري لام: "هذا تشريع مهم للغاية من شأنه أن يساعد في دعم العدالة ويضمن أيضًا أن تفي هونج كونج بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود والجرائم عبر الوطنية".

في يوم الأحد، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلاً عن المنظمين، أن أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون، الذي، إذا تمت الموافقة عليه، سيسمح بنقل الهاربين إلى السلطة القضائية التي ليس لها علاقة باتفاق مع هونج كونج.

وكانت هونج كونج في حالة اضطراب منذ عدة أسابيع الآن، بسبب التعديل الجديد لمشروع قانون تسليم المجرمين، الذي سيوشك على التصويت في 12 يونيو.