كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني: "شي" و"مودي" قد يناقشان السياسة التجارية لأمريكا في قمة شانجهاي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية، الصيني تشانغ هان هوى، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد يناقشان الحمائية التجارية للولايات المتحدة والخطوات الانتقامية المحتملة على هامش قمة منظمة شانجهاي للتعاون المقبلة.

وقال "تشانغ"، خلال مؤتمر صحفي: "الحمائية التجارية والسياسات الأحادية الجانب تكتسب الآن زخمًا نشطًا، وقضية كيفية الاستجابة للضغوط الأمريكية والحمائية التجارية مهمة ليس فقط للصين ... سيكون من المعقول أن يتبادل قادة البلدين وجهات النظر حول القضية، ونأمل أن يتوصلوا إلى إجماع واسع حول قضايا دعم العدالة ومعارضة الحمائية التجارية".

كما أضاف "تشانغ"، أن "شي" و"مودي" قد يناقشان أيضًا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن هذه القضية يمكن أن تصبح نقطة مهمة للمفاوضات خلال اجتماعات الرئيس الصيني الثنائية مع قادة الدول الأخرى.