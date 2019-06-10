كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان: فوز توكايف في الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الكازاخية، حصول الرئيس قاسم جومارت توكايف على نسبة 70.76% من أصوات الناخبين.

وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية قسطنطين بيتروف: "قاسم جومارت توكايف، حصل على نسبة 70.76% من الأصوات".

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وهذه أول انتخابات رئاسية تجرى دون مشاركة أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزاربايف، الذي تنازل عن منصب الرئيس في مارس الماضي لصالح توكايف، مقترحا ترشيح الأخير الذي ترأس وقتذاك المجلس الأدنى في البرلمان، ليشغل منصب القائم بأعمال الرئيس.

ويحظى نزاربايف بلقب زعيم الأمة، ويترأس حزب "نور أوطان" الحاكم.