كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء متنزهين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد حريق غابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأميركية أن حريق غابات استعر في جنوب ولاية كاليفورنيا أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين، الأحد، لكن لم تتعرض أي منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

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وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20 في المئة من قطره.

وقال قائد شرطة المقاطعة، أوليغ بوليسكي، إن المنازل و المباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق.