أمن طنجة يوقف المشتبه في اعتدائهم على المهاجرين الأفارقة في غابة الرهراه

تمكنت فرقة الأبحاث للأمن العمومي، أمس الأحد، بطنجة، من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في اعتراضهم سبيل المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، والاعتداء عليهم بالضرب والجرح في غابة الرهراه بمنطقة مسنانة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بأفراد عصابة يبلغون من العمر 19 و25 و34 سنة، متخصصين في اعتراض سبيل المهاجرين جنوب الصحراء، المرشحين للهجرة غير النظامية، وسلبهم ممتلكاتهم تحت طائلة الضرب بالسلاح الأبيض.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن الموقوفين ستتم إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول المنسوب إليهم و تقديمهم للعدالة.

وكانت العديد من الفعاليات الحقوقية في طنجة، قد استنكرت الاعتداء الذي طال 3 مهاجرين أفارقة، غير نظاميين، نهاية الأسبوع الماضي، في إحدى الغابات بمنطقة مسنانة، حيث تم ضربهم من طرف مجهولين بالسلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

ووصف الحقوقيون، ما وقع للأفارقة بغابة مسنانة بطنجة؛ من اعتداء وضرب وسوء معاملة، بالعمل “الجبان”، الذي يأتي في سياق، تصاعد موجات العنف، التي تطال هذه الفئة.