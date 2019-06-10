فائض الصين التجاري السلعي ينمو برغم الحرب التجارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت بينات رسمية صدرت اليوم الإثنين، عن مصلحة الجمارك الصينية، إلى أن فائض تجارة الصين السلعية الخارجية، نما بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 5 شهور من 2019، برغم احتدام الحرب التجارية من الولايات المتحدة.
وأوردت مصلحة الجمارك الصينية بيانات، أظهرت أن فائض الميزان التجاري السلعي للصين، بلغ في أول 5 شهور من 2019، نحو 894 مليار يوان (130 مليار دولار).
وارتفعت صادرات الصين السلعية إلى الخارج بنسبة 6.1 بالمئة، على أساس سنوي إلى 6.5 تريليونات يوان (942 مليار دولار)، حتى نهاية أيار/ مايو 2019.
في المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي، إلى 5.6 تريليونات يوان (811.5 مليار دولار)، وفق مصلحة الجمارك العامة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، الشركاء التجاريين للصين، في أول 5 شهور من 2019، بتبادل تجاري بلغ 1.9 تريليون يوان (275.3 مليار دولار)، بزيادة 11.7 بالمئة.
بينما تراجع التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بنسبة 9.6 بالمئة خلال أول 5 شهور من 2019، إلى 1.42 تريليون يوان (205.7 مليارات دولار).
ونشبت حرب تجارية بين بكين وواشنطن خلال آذار/ مارس 2018 أدت إلى تبادل فرض رسوم على السلع اعتبارا من حزيران/ يونيو 2018.
وفشلت المفاوضات بينهما الشهر الماضي ليحتدم الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.
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