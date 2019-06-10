قرطباوي: واجبنا جميعا ان نحارب الارهاب الذي لا دين ولا مذهب له

رأى وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي تعليقا على اعتداء طرابلس ان "الارهابيين المفترضين الذين شاركوا في الحرب في سوريا والعراق يجب ان يخضعوا للمراقبة"، مؤكدا ان "الشهداء شهداؤنا جميعا وعلينا ان نحترمهم وأن ننتبه ان هذه الأمور ممكن ان تحصل".
وأكد في حديث إذاعي ان "المهم ان نستفيد من أخطائنا ولا يمكن ان يبقى انسان بهذا الشكل من دون مراقبة". وأضاف "واجبنا جميعا ان نحارب الارهاب الذي لا دين ولا مذهب له".
وعن موضوع اعتكاف القضاة، قال: "ما يجري اليوم يدل ان هناك مشكلة وهذه المشكلة موجودة منذ سنوات طويلة وتتفاقم"، سائلا "هل الطبقة السياسية بأكثريتها والشعب اللبناني بأكثريته يريدون استقلال السلطة القضائية؟".
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