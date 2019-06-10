الحوثي دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في صرف الإيرادات بصنعاء وعدن

دعا رئيس اللجنة الثورية في جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد علي الحوثي​، إلى "تشكيل لجنة من الأكاديميين للتحقيق في أوجه صرف الإيرادات في كلّ من حكومة الإنقاذ الوطني (التابعة للحوثيين) ب​صنعاء​، والحكومة الشرعية في عدن"، متّهمًا الأخيرة ب​الفساد​ والعبث بالإيرادات.

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