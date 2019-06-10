الحوثي دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في صرف الإيرادات بصنعاء وعدن

دعا رئيس اللجنة الثورية في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، إلى "تشكيل لجنة من الأكاديميين للتحقيق في أوجه صرف الإيرادات في كلّ من حكومة الإنقاذ الوطني (التابعة للحوثيين) بصنعاء، والحكومة الشرعية في عدن"، متّهمًا الأخيرة بالفساد والعبث بالإيرادات.
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