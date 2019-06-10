سقوط عاملة سريلانكية من مبنى في الشرحبيل في صيدا

سقطت عاملة منزلية من التابعية السريلانكية من مبنى في منطقة الشرحبيل شمال شرق صيدا، وعملت عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلها إلى ​مستشفى​ الهمشري في صيدا للمعالجة. وقد باشرت ​القوى الأمنية​ التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

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