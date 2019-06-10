قيومجيان: نضغط لدفع مستحقات المؤسسات الاجتماعية

أكد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أننا "نضغط لدفع مستحقات المؤسسات الاجتماعية لأنها تشكل شبكة اماننا الاجتماعية". وفي حديث اذاعي تمنى قيومجيان أن لا تقفل اي مؤسسة اجتماعية، مشيرا الى ان "هذه المؤسسات بحاجة للمزيد من المساعدة وهي تؤمن الخدمات التي تعجز ​الدولة​ عنها".

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