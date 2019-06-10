لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الإسرائيلي يذهب إلى قطر دون تأشيرة، والعربي بتأشيرة أكيد".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه الدويلة ما زالت تمعن التخريب في الأمة، والآن دور السودان وليبيا بعدما خربت سوريا وحاولت تخريب مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: إسرائيل ما زالت تمعن التخريب في الأمة والآن دور السودان وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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