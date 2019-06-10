وهاب: إسرائيل ما زالت تمعن التخريب في الأمة والآن دور السودان وليبيا

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الإسرائيلي يذهب إلى قطر دون تأشيرة، والعربي بتأشيرة أكيد".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه الدويلة ما زالت تمعن التخريب في الأمة، والآن دور ​السودان​ و​ليبيا​ بعدما خربت ​سوريا​ وحاولت تخريب مصر".