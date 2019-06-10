الراعي افتتح سينودس الاساقفة:لخلق جو سياسي سليم ومسؤول يبعد عن المزايدات

نوه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له في افتتاح سينودس الاساقفة في بكركي بـ"الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها الحكومة ونتطلع الى تعزيز الثقة بلبنان من خلال خلق جو سياسي سليم ومسؤول يبعد عن المزايدات".
وذكر المسؤولين في الدولة بـ"وجوب اعادة تفعيل قطاع الاسكان واحياء القروض السكنية فالقطاع الاسكاني أساسي وحيوي".
من جهة أخرى، قال: "لقد عادت بكل أسف حادثة طرابلس لطرح خطر الارهاب والارهابيين والبيئة الحاضنة بقوة وهم على ما يبدو يسرحون ويمرحون ويتغلغلون بمجتمعنا كتنين يتربص بأمن الناس"، وأشاد بسهر الجيش والقوى الأمنية، "آملين القبض على المجرمين ومن يقف وراءهم".
ولفت إلى انه "على ابواب فصل الصيف نأمل ان يشهد هذا الموسم حركة سياحية ناشطة تعيد لبنان إلى موقعه السياحي المرموق والمتميز ونشجع أبناءنا المنتشرين على زيارة لبنان".
وقال: "بالنسبة إلى أبنائنا في العراق وسوريا وفلسطيبن فإننا نحمل قضاياهم وندافع عنها في المحافل الكنسية والمدنية الاقليمية والدولية ونطالب معم بحقوقهم في أوطانهم لا سيما عودتهم بكرامة اليها كي يحافظوا على هويتهم الثقافية".
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