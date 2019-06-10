مصادر بيت الوسط للجمهورية: عودة الحريري ستضع حدا لكل الروايات

أبدت مصادر "​بيت الوسط​" امتعاضها من التسريبات التي تحدثت تارة عن استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ او اعتكافه، مؤكدة ان "كل ما قيل في هذا الإطار لا اساس له من الصحة، وانّ الأمور لا تقف عند بعض الآراء الخاصة التي يُطلقها البعض بين وقت وآخر".

وأشارت المصادر للجمهورية الى انّ "عودة الحريري ستضع حداً لكل هذه الروايات على امل ان تنطلق الجهود لمواجهة الإستحقاقات المقبلة على اكثر من مستوى أمني وسياسي واقتصادي بالإضافة الى مواكبة النقاش الجاري في ​مجلس النواب​ للإنتهاء من ملف ​الموازنة​ العامة في اسرع وقت ممكن، وهي الخطوة التي تشكّل رسالة واضحة الى ​المجتمع الدولي​ حول جهوزية ​لبنان​ لإطلاق خطة النهوض التي خاطب لبنان بها ​العالم​ والدول المانحة في مؤتمر "سيدر واحد".