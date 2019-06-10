باسيل: واجب كل دولة ان تعطي الاولوية لشعبها في موضوع فرص العمل

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال ورشة عمل من تنظيم وزارة الخارجية ضمن اطار "الدبلوماسية الفاعلة إلى أنه "اصبح لدينا 149 قنصلا فخريا ونسعى لأن نصبح اكثر بكثير"، لافتا الى ان "القنصل الفخري في ​لبنان​ ليس موظفا رسميا لكن لديه واجبات تجاه الادارة والناس و​الدولة​ المعتمد لديها".

وأوضح باسيل أن "على القنصل الفخري تسهيل اعمال اللبنانيين في الخارج والدولة لا تدين له بأي راتب"، مؤكدا ان "هذا المنصب ليس منصبا شرفيا خصوصا ان لبنان بلد صغير وانتشاره كبير ولا يمكن للبعثات الدبلوماسية تغطية نشاطهم".

وشدد على أن "مهام القنصل واسعة فهو يقوم بجميع مهام السفير باستثناء ال​سياسة​ ويساعد في الجنسية، و​الإقتصاد​، والإنتخابات وخدمات قنصلية أخرى"، مضيفا:"في موضوع الجنسية على القنصل الفخري البحث عن اللبنانيين في بلاد الإغتراب وتصنيفهم بحسب وضعهم لكي يستحصلوا على الجنسية اللبنانية".

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من جهة اخرى كشف باسيل أن "الملحقين الاقتصاديين سيلتحقون بمراكز عملهم اعتبارا من الغد والقناصل الفخريون يمكن ان يكونوا ايضا ملحقين اقتصاديين للبحث عن فرص اقتصادية للبنان واللبنانيين".

وشدد باسيل على أن "موضوع ​الانتخابات​ في الخارج يجب ان يبدأ التحضير له منذ اليوم"، مشيرا الى ان "اللبنانيين عاشوا عرس الانتخاب للمرة الاولى في الخارج ونفرح كلما اعدنا جنسية لأحد وكلما قمنا بأي امر لمصلحة لبنان".

من جهة اخرى لفت باسيل الى أنه "من واجب كل دولة ان تعطي الاولوية لشعبها في موضوع فرص العمل وهذا حق طبيعي لها"، مؤكدا ان "اللبنانيين الذين يعملون في الخارج يعملون وفق قوانين هذه الدول واي لبناني يخالف يتم محاسبته وعلينا احترام قوانين هذه الدول".