اعتقال 800 ألف شخص حاولوا عبور حدود إيران بصورة غير شرعية العام الماضي

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، "اعتقال أكثر من 800 ألف شخص حاولوا عبور حود إيران بصورة غير شرعية خلال العام (الايرامي) الماضي (انتهى في 20 آذار)".
ولفت خلال زيارته التفقدية للمناطق الحدودية لمدينة ماكو في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، إلى أنّ "من بين هؤلاء هناك 70 ألفًا حاولوا عبور حدود البلاد في محافظة أذربيجان الغربية فقط"، مبيّنًا أنّ "خلال الأعوام الأخيرة، تمّ اتّخاذ إجراءات مؤثّرة في التصدّي للعبور غير الشرعي من حدود البلاد، وسيتمّ المضي بها بكلّ جديّة في العام الحالي".
وركّز رضائي على أنّ "اثر الإعلان أحيانًا في أوروبا عن قبول لاجئين، يحاول الرعايا الأجانب التوجّه إليها عبر إيران بصورة غير شرعية ومن دون جوازات سفر وأوراق قانونية، إلّا أنّه يتمّ التصدّي لهذه الحالات باعتبارها مخالفة للقانون في جميع حدود البلاد المائية، من الخليج الفارسي وبحر عمان وحود البلاد البرية في الشرق والغرب".
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