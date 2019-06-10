وزير روسي: خطة رئيس وزراء اليابان للتعاون مع موسكو أظهرت نتائج ملموسة

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أنّ "خطة رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ للتعاون المكوّنة من 8 نقاط، الّتي اقترحها في عام 2016، أظهرت بالفعل نتائج ملموسة".

وأوضح خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغ ساكو، أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع بنسبة 17 بالمئة في عام 2018، وقد تمّ تنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة: انطلاقًا من تحسين بيئة المدن والرعاية الصحية وصولًا إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة. وسيتمّ عقد اجتماع رفيع المستوي في نهاية الشهر الجحالي، لذلك من المهمّ للغاية الآن وضع النقاط على الحروف".

وكان قد قدّم آبي خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في عام 2016 في مدينة ​سوتشي الروسية​ ، "خطة تعاون" تتكوّن من ثمانية مجالات للتفاعل العملي: الطاقة، الصناعة، الرعاية الصحية، ​الزراعة​، ​البيئة​ الحضرية، تعاون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا العالية، والتبادلات في المجالات الإنسانية.