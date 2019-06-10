توكايف يفوز في الانتخابات الرئاسية الكازاخية بنسبة 70.76 في المئة

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" أن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الكازاخية، تظهر فوز ​قاسم جومارت توكايف​ بنسبة 70.76 في المئة. يذكر أن هذه أول انتخابات رئاسية تجرى دون مشاركة أول رئيس ل​كازاخستان​، نور سلطات نزاربايف، الذي تنازل عن منصب الرئيس في آذار الماضي لصالح توكايف، مقترحا ترشيح توكايف الذي ترأس وقتذاك الغرفة السفلى من البرلمان، ليشغل منصب القائم بأعمال الرئيس. واحتفظ نزاربايف لنفسه بصفة "زعيم الأمة" وزعامة حزب "نور أوطان".

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