مقتل 9 عمال بانفجار في منجم فحم بالصين

كشفت "وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)" عن "مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بانفجار داخل منجم صغير للفحم في شمال شرقي الصين"، موضحةً أنّ "أسباب الإنفجار لا تزال غير معروفة، وأنّ أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة".
وذكرت السلطات المحلية أنّ "الانفجار وقع في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو بمقاطعة جيلين"، لافتةً إلى أنّه "تسبّب بهزّة أرضيّة بقوّة 2.3 درجة على مقياس ريختر".
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