حصيلة جيدة.. التبرع بالدم داخل المساجد يحقق نجاحا كبيرا جدا

وصلت حصيلة التبرع بالدم داخل المساجد خلال شهر رمضان، إلى 25.841 ألف كيس.

وبحسب المركز الوطني لتحاقن الدم، حققت الدار البيضاء النسبة الأكبر من التبرعات بـ5906 كيسا، ثم الرباط بـ5300، ثم وجدة بـ2670 كيسا، إضافة إلى مراكش 2524 كيسا.

وأضاف المركز الوطني لتحاقن الدم، أن فاس حققت 2200 كيسا، بينما مساجد الداخلة حققت في شهر رمضان، 30 كيس.

وقد أطلق المركز الوطني لتحاقن بالدم، مع بداية رمضان حملة للتبرع وشملت الحملة 251 مسجدا في جميع أنحاء المغرب.

ولفت المركز ذاته، الإنتباه إلى أن هذه النتائج فاقت التوقعات، إذ كان من المتوقع أن يصل عدد التبرعات إلى 23 ألف عوض 25 ألف.