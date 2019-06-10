خطيب جمعة يخرج سكان الحاجب للاحتجاج..قال: “ألو المعصية فين راك..راني في الحاجب”!

يعيش سكان مدينة الحاجب، منذ يوم الجمعة الماضي، على وقع الغضب، بسبب تصريحات لخطيب جمعة في مدينة مكناس، قالوا إنه أهان فيها مدينتهم، ومس بشرف أهلها من فوق منبره.

وحسب فاعلين مدنيين في الحاجب، فإن القصة تعود إلى يوم الجمعة الماضي، حين اعتلى عبد العزيز الإسماعيلي، أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية المولى إسماعيل منبره في حي سباتة، في مكناس، لتلاوة خطبة الجمعة، حيث تحدث عن المعاصي، وأورد عبارة، قال فيها: “ألو المعصية فين راك، راني فالحاجب، عاينوني”.

العبارة، التي ألقاها الخطيب في منبر الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، نقلها شخص لأهالي الحاجب، ما أشعل الغضب في صفوف سكان المدينة.

واجتمعت، مساء أمس السبت، فعاليات مدنية في الحاجب، في قاعة القصر البلدي، كما نظمت حلقية نقاش وسط المدينة، حيث أجمع المتدخلون في اللقاءين، على مطلب اعتذار الخطيب على العبارة، التي رأى فيها أهالي المدينة إساءة لسمعتهم.