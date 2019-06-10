الشعباني: الغش موجود في كل القطاعات وليس فقط الامتحانات..وهذه أسبابه

مع حلول الامتحانات الوطنية الموحدة في كل سنة في المغرب، يعود موضوع غش التلاميذ والطلبة فيها، إلى الواجهة، خصوصا بعدما يتم ضبط عدد منهم وهم يغشون.

وفي هذا السياق، قال على الشعباني، باحث في علم الاجتماع، في حديثه مع “اليوم 24″، إن ظاهرة الغش في المغرب لا تتعلق بفترة الامتحانات فقط، بل هي ظاهرة قديمة جدا.

وأفاد الشعباني أنه لا يبالغ بالقول إن “المجتمع المغربي برمته مبني على الغش”؛ موضحا “الكل يغش في المغرب، وفي جميع القطاعات، والميادين”.

وقال الشعباني إن “التلاميذ، الذين يغشون، ينطبق عليهم القول ببضاعتنا ردت إلينا”، مؤكدا أن “باحثا فرنسيا، أجرى بحثا ميدنيا، أيام الاستعمار الفرنسي، حول ظاهرة الغش لدى التلاميذ، فتبين له أن المغاربة منهم لا ينقصهم الذكاء في التحصيل العلمي، وإنما الثقة في أنفسهم؛ وهذا ناتج عن طريقة تعامل الآباء المغاربة مع أبنائهم”.

وتابع الشعباني حديثه، وقال: “بعض المغاربة يتعاملون مع أبنائهم بشكل خاطئ، إذ نجد عددا من الآباء، والأمهات يصرون على السخرية من أبنائهم، وقمعهم، فضلا عن عدم ثقتهم فيهم، وهذا ينتج أشخاصا عديمي الثقة في أنفسهم”، مشيرا إلى أن “التلميذ لا يستطيع الاعتماد على قدرته في الإجابة عن أسئلة الامتحان، لأنه لا يثق في نفسه بقدر ما يثق في ورقة الغش”.