مغربي يقتل رفيقه طعنا بالسلاح الأبيض..تعاركا في حانة وتطور الخلاف إلى جريمة

أوقفت مصالح الحرس المدني الإسباني ليلة السبت/ الأحد، شخص يشتبه تورطه في مقتل مغربي يبلغ من العمر 24 عاما، عبر توجيه طعنات إليه أمس في إحدى الحانات المتواجدة في مدينة سالسيدا.

وحسب ما تناقلته مواقع إخبارية إسبانية، فإن المشتبه فيه مغربي الجنسية، ويبلغ من العمر 30 عاما، جرى توقيفه بإحدى العمارات السكنية المتواجدة بمقاطعة بونتيفيدرا بشمال إسبانيا، وتم اقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية لقي مصرعه أمس السبت، بسالسيدا إثر تعرضه للطعن بالسلاح الأبيض بعدما دخل في اشتباك مع رفيقه، وهو الأمر الذي خلق استنفارا أمنيا في المدينة قبل أن تعتقل الشرطة المشتبه فيه.