الأسير العويوي يعلق إضرابه عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير حسن العويوي حقق نصرا حقيقيا على إدارة السجون، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 70 يوما لوضع حد لاعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة وفقا لمصادرها الخاصة أن المفاوضات بين الأسير العويوي وإدارة السجون واستخباراتها انتهت باتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد 6 شهور من انتهاء أمر الاعتقال الإداري الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي.

وأشادت الهيئة بالصمود الأسطوري للأسير العويوي، وقالت إنه نه بالرغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه، إلا أن إرادته كانت أقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون.

Advertisements

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، ويرقد حاليا في مستشفى "برزيلاي" بعد نقله إليه جراء تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن الأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما دفعه لخوض الإضراب عن الطعام.