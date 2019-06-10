حوادث الطرق: 15 إصابة بعضها خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت شوارع البلاد حوادث طرق مروعة أسفرت عن عدة إصابات بعضها خطيرة، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين.

وبحسب مصادر طبية، تم نقل 3 مصابين، من 3 حوادث طرق مختلفة، بحالة خطيرة إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا.

وفي التفاصيل، وصل شخص (38 عاما) الساعة 2:00 قبل الفجر إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح في رأسه وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، إثر تعرضه لحادث طرق في مدينة عكا، وأُدخل إلى وحدة العناية الفائقة.

وبعد مرور نحو نصف ساعة، نقل شاب (23 عاما) وهو مصاب بجروح خطيرة، إثر تعرضه لحادث طرق في يركا.

كما وصلت فتاة (14 عاما)، الساعة 5:00 فجرا، إلى المستشفى، بعد أن أصيبت بحادث طرق في سخنين. ووصفت جروحها بأنها خطيرة، وهي تعاني من إصابات في رأسها وأطرافها.

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حادث طرق قرب مجد الكروم، الليلة الماضية

وفي حادث آخر وقع الليلة الماضية، أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة، قرب مفرق عبلين. وقامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 85 (عكا – صفد)، بالقرب من بلدة مجد الكروم، الليلة الماضية.

وفتحت الشرطة ملفات للتحقيق في ملابسات الحوادث المذكورة.

يذكر أن عدد الذين لقوا مصارعهم من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم 40 ضحية، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب عشرات الإصابات، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.