اعتقال 12 فلسطينيا ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 12 فلسطينيا، فيما تم مصادرة أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بحجة استخدامها لتمويل عمليات "إرهابية".

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 12 شابا خلال اقتحامات وعمليات تفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.

كما صادرت قوات الاحتلال مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل وضبط أسلحة ووسائل قتالية في قريتي الخضر وبيت عوا قضاء الخليل، بذريعة أنها تستخدم في عمليات "إرهابية"، على حد زعم الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في مواجهات بمحافظتي الخليل وبيت لحم، ففي بلدة بيت عوا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب محمد بوجة مسالمة، كما اعتقلت الأسير المحرر صالح أسعد فرج من منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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أما في بلدة الخضر بيت لحم، اعتقلت القوات الأسير المحرر خالد الوحش بعد اقتحام منزله، في وقت داهمت فيه القوات عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، وجبل الرحمة وسط الخليل.

إلى ذلك طارد جنود الاحتلال بساعات الليل، عددا من الأطفال والفتية، واقتحموا محلا تجاريا في الخليل محاولين الاعتداء على طفل واعتقاله.

ووفق لشهود عيان، فإن مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود الاحتلال لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على الأرض وهو يصرخ من الخوف.