منتخب البرازيل يتلقى ضربة جديدة قبل كوبا أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن منتخب البرازيل تلقى ضربة جديدة قبل خوض المنافسة في كوبا أميركا، بعدما عانى لاعبه آرثر ميلو من إصابة كبيرة خلال المباراة أمام هندوراس.

واضطر ميلو للخروج مبكرا بعد إصابة قوية في ركبته اليمنى، بعد مرور 25 دقيقة فقط على بداية المباراة.

وحاول ميلو التحامل على نفسه واستكمال المباراة، لكنه كان يعاني من الألم بشكل واضح، ليسقط مجددًا ويطلب الخروج بشكل فوري، في تكرار لمشهد خروج النجم نيمار دا سيلفا خلال ودية قطر.

وظهرت حالة من التوتر والقلق على الجهاز الفني لمنتخب السامبا بقيادة تيتي، خاصة بعد إصابة نيمار أمام قطر الأسبوع الماضي، وتأكد غيابه عن كوبا أميركا.

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جدير بالذكر أن منتخب البرازيل حقق فوزًا عريضًا على هندوراس بنتيجة (7-0)، وظهر بشكل مطمئن قبل البطولة التي تقام على أراضي راقصي السامبا.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة تيتي، نيمار من قائمة الفريق لبطولة كوبا أميركا، بعدما تأكد من عدم قدرته على اللحاق بالبطولة، بسبب إصابة في الكاحل.

وعاد نيمار سريعًا إلى باريس وخضع لفحص طبي من قبل الطاقم الطبي لسان جيرمان في نهاية هذا الأسبوع، ووفقًا للبيان الذي أصدره النادي الفرنسي، فإن نيمار سيغيب لمدة 4 أسابيع.