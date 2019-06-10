النقب: 3 إصابات خلال سطو مسلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص خلال عملية سطو مسلح على متجر في منطقة النقب، الليلة الماضية.

وأفادت مصادر طبية أنه جرى نقل المصابين الثلاثة من منطقة تل عراد لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن ثلاثة مصابين تم نقلهم من منطقة تل عراد لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن عملية سطو مسلح على مجمع تجاري في ضواحي قرية كسيفة، حيث تم استخدام الآلات الحادة وإطلاق النار. ونقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، جراح أحدهم خطيرة وجراح اثنين آخرين طفيفة.