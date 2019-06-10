والدة الأسير العويوي تخوض إضرابا عن الطعام إسنادا لابنها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخوض والدة الأسير حسن العويوي إضرابا عن الطعام منذ 3 أيام إسنادا لنجلها المضرب عن الطعام منذ 70 يوما ضد اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الوضع الصحي للأسير العويوي وصل إلى مرحلة خطيرة على إثره نُقل من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ومن المفترض أن تعقد المحكمة العليا للاحتلال اليوم، الإثنين، جلسة محكمة للنظر في قضيته.
يُشار إلى أن الأسير العويوي (35 عاما) من محافظة الخليل، أسير سابق قضى ما مجموعه 3 سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 5 أعوام.
وفي هذا الإطار، دعا نادي الأسير إلى المشاركة في وقفة إسنادية له، اليوم، تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة، وذلك الساعة 12:00 ظهرا من أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة الخليل.
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