تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت الكوت فجر اليوم

وقالت الهيئة في بيان لها تابعته الخليج 365، ان "مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم تبعد 4 كم جنوب غرب الكوت/ محافظة واسط".
واضافت ان "الهزة قد بلغت قوتها 3,4 درجات حسب مقياس ريختر وشعر بها المواطنون في مركز المحافظة شعورا خفيفا"، مشيرا الى انه "لم يتم تسجيل اية خسائر بسبب الهزة".
يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.
واضافت ان "الهزة قد بلغت قوتها 3,4 درجات حسب مقياس ريختر وشعر بها المواطنون في مركز المحافظة شعورا خفيفا"، مشيرا الى انه "لم يتم تسجيل اية خسائر بسبب الهزة".
يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.
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