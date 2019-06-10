



والقروض المتوفرة لدى المصرف هي: وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومري نيوز، نسخ منه ان "بإمكان المواطنين والموظفين الحصول على هذه القروض مراجعة اقرب فرع للمصرف للاطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط".والقروض المتوفرة لدى المصرف هي: 1- قروض المشاريع الصغيرة. 2- القروض التجارية والسياحية. 3- قروض القضاة. 4-قروض الوحدات السكنية الاستثمارية. 5-قروض مجمع بسماية السكني. 6-قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة. 7-قروض تشغيلية لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية. 8-قروض تشغيلية لاصحاب الفنادق السياحية. 9-قروض السيارات. Advertisements 10-قروض الاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين.



11-قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة. 11-قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة. 12-قروض اسكان المواطنين ( 50 ) مليون لمساحة لاتقل عن (200) م. 13-سلف المتقاعدين. 14-سلف الموظفين الموطنة رواتبهم (ماستر كارد). 15-تسهيلات مصرفية. 16-قروض المشاريع الانتاجية. 17-قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية. 18-قروض الطاقات المتجددة ( الطاقة الشمسية ).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يحدد أنواع القروض التي يمنحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.