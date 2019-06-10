بعد تنامي حالة السخط ضدها.. السعودية تحذر مواطنيها في اليونان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

حذرت السعودية مواطنيها في اليونان، من اخذ الحيطة والحذر نتيجة تنامي حالة السخط ضد السعوديين.. مشيرة الى احتمال تعرضهم للاعتداء او السرقة.

وطالبت السفارة السعودية في بيان لها، المواطنين بعدم إظهار مقتنيات سمينة خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.

وتأتي مثل هذه التحذيرات عقب الاعتداءات التي غالبا ما يتعرض لها السعوديين في العديد من البلدان، لا سيما في ظل السياسة العقيمة لنظام سلمان ونجله والتي ادت الى تنامي حالة السخط لدى الكثير من الشعوب ضد السعوديين.