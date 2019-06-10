قيادي إخواني سابق: "أبوتريكة ينتمي للتنظيم.. وأصوله فلسطينية غزاوية"

كتب: أحمد حامد دياب
قال القيادي الإخواني السابق الدكتور إبراهيم ربيع، إن لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، محمد أبو تريكة ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية تظيميًا، وليس من أصول مصرية.
وقال ربيع خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": أنا شفته بعيني زي مانا شايفك كده إخواني والإخواني عصام العريان معاه".
وأضاف: "أبوتريكة فلسطيني مش مصري ومن أصول غزاوية مش مصرية وده مش جديد واسألوه"، مستطردًا: "كأن من يشارك في هدم الهوية المصرية لابد أن يكون غير مصري".
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