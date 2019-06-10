كتاب جديد لـ"المفتى" يفرض على المسلمين حماية دور عبادة الأديان الأخرى



كتب إسماعيل رفعت "حماية دور العبادة" إصدار جديد يحمل فلسفة الإسلام فى محاربة العنصرية ضد الأديان الأخرى باسم الإسلام كذبا وزورا لمن يدعون التدين الشكلى، ويدفعون بشحنات التطرف عبر مزاعم لا تمت للإسلام بصلة. ويقول الكتاب: إن فلسفة ديننا السمح على الإيمان بالتنوع والاختلاف، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، وأكد سبحانه وتعالى التنوع في الخلق آية من آيات الله (عز وجل)، حيث يقول في كتابه العزيز : "وَمِنْ آَيَـاتِهِ خَلْقُ...

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