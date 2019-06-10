شهيب: سنعمل على نقل المناهج الى العالم الرقمي

أشار وزير التربية ​أكرم شهيب​ خلال حفل تخريج طلاب كلية الطب في جامعة LAU جبيل إلى انه "نحن في ​وزارة التربية​ نعرف أن ​العالم​ يتغير باستمرار وأن ثورة ​التكنولوجيا الرقمية​ تفرض علينا تحديات علينا واجب مواكبتها، وأنا كوزير للتربية أعدكم أننا سنكون على مستوى هذا التحدي وسنعمل على نقل المناهج الى العالم الرقمي لكي لا نخرج أجيال عاطل عن العمل بمهارات لا تنتمي الى العصر ولا تتلاءم مع متطلباته وحاجاته، فالتكنولوجيا ليست مجرد شيء قوي للتعليم، بل هي بحد ذاتها قوة عظمى. سنسعى الى تطوير كتاب التربية الوطنية، ووضع ​كتاب التاريخ​ الموحد لكي تسهم التربية في خلق المواطن الصالح. إننا نأمل أن تنتهي الأعاصير المحيطة بنا في دول الجوار دون أن نستدرجها إلينا، وأن تنتهي المحنة الاقتصادية بموازنة تعتمد الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد ال​لبنان​ي. سنعمل بكل الإمكانيات لتأمين فرص العمل لخريجينا في وطن يعتز بكم، وطن لا ثروة لديه (حتى اشعار آخر) إلا عقول أبنائه".

وتوجه إلى ​الطلاب​ قائلا: "أنتم ثروة الوطن. نريدكم فيه لا خارجه. نريدكم بناة نهضتنا ​الجديدة​ ودعاة وحدته المنشودة، شركاء في ادارته. نريدكم متخرجين إلى الوطن، لا متراجعين إلى المذاهب و​الطوائف​، لا شيء يحمي لبنان سوى أمثالكم. لبنان ينتظر الأمل منكم، تمسكوا به في عاصفة الإقليم حتى لا يطير منا جميعا، ويسقط الحلم الذي عاشه جيلنا، ونحلم به لكم ولأبنائكم، مبروك لكم تخرجكم".