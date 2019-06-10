حوري:التواصل دائم مع الرئيس عون وعودة الحريري ستعيد تفعيل عمل الحكومة

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​، ​عمار حوري​ ان "الحريري يعبر عن مواقف ​مجلس الوزراء​ وبموضوع الخلافات لم يكن تيار المستقبل مبادرا إلى هذه الخلافات، دائما كان يتلقى ويدافع عن نفسه"، موضحا ان "دور الحريري ليس الدخول بسجالات يومية لأنه لديه أعمال أهمّ".

وأوضح حوري في حديث إذاعي ان "عودة الحريري إلى ​بيروت​ ستعيد تفعيل العمل الحكومي وستوضح الكثير من الأمور"، داعيا إلى "الابتعاد عن لسجالات والمناكفات".

وعن زيارة الحريري إلى الرئيس ميشال عون، قال: "هناك تواصل دائم بين الحريري والرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكدا ان "التواصل مطلوب وقائم وليس بالحدث ان يلتقي الحريري الرئيس عون فور عودته ونأمل ان تساهم كل اللقاءات باعادة الأمور إلى نصابها".