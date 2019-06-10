النازحون قنابل موقوتة

حذّرت مصادر من أن أزمات ​النازحين السوريين​ قد تتصاعد خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب ​الوضع الاقتصادي​ ال​لبنان​ي المتردّي، ونظرا لكثرة المشاكل الأمنيّة الّتي يقومون بها في أكثر من مكان، ودعت الى معالجة سريعة لاعادتهم الى بلادهم في أقصى سرعة ممكنة، وإهمال أصوات من يدعون لإبقائهم في لبنان …

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