هاشم دان عبر "النشرة" قتل أحد مسؤولي الجماعة الإسلامية في شبعا

استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح لـ"النشرة"، جريمة قتل أحد مسؤولي الجماعة الإسلامية في شبعا منتصف الليل الفائت محمد جرار، قائلا: "إننا ندين ونستنكر الجريمة التي استهدفت أحد أبناء شبعا، وهو بما يمثل يعتبر شهيدا وفقيدا لشبعا والعرقوب والوطن، فما حصل جريمة بكل ما يعني الإجرام، ويستهدف الأمن والإستقرار في بلدتنا ومنطقتنا ومحالة لزرع الفتن التي تخدم أعداء الوطن وزعزعة الإستقرار".
ودعا الأجهزة الأمنية والقاضئية الى "الإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة وأسبابها وغايتها، لوضع حد لإستغلال هذه الجريمة النكراء"، مشيرا الى أن "هذه مسؤولية المعنيين للقيام بواجبهم الوطني وإنزال العقوبات بمن سولت لهم أنفسهم إرتكاب هذه الجريمة وعلى مسافة أمتار من مزارع شبعا المحتلة وما يعني ذلك على مستوى القضية والإنتماء".
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